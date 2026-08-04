El Hogar de María realizará el próximo sábado 22 a las 21:00 su 29ª Cena y Baile Anual en el UTHGRA Sasso Hotel, con el objetivo de recaudar fondos para sostener la asistencia y el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Ads

La institución brinda contención psicoafectiva y acompañamiento a 28 jóvenes en situación de vulnerabilidad social, por lo que los recursos obtenidos durante el evento estarán destinados a mejorar las instalaciones y garantizar insumos de salud, estimulación y desarrollo.

La velada reunirá a socios, empresas y colaboradores de la ciudad en un encuentro solidario que incluirá baile, sorteos, sorpresas y un show en vivo a cargo del grupo Río Trío Covers.

Puede interesarte

Quienes deseen adquirir entradas o colaborar con la causa pueden comunicarse por WhatsApp a los números 223 426-4441 y 223 439-7908, o bien a través de la línea 479-7796, el sitio web institucional y la cuenta de Instagram oficial.

Ads

Ads