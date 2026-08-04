La Municipalidad, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), avanza con el plan de modernización del alumbrado público en Mar del Plata, mediante la reconversión a tecnología LED, la instalación de nuevos artefactos y el mantenimiento del sistema en distintos barrios.

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En el marco del Plan 100% LED, se reemplazaron más de 400 luminarias en los barrios Don Bosco, San Juan, Termas Huinco y Villa Primera. Las tareas se desarrollan con tres unidades de trabajo en simultáneo bajo un esquema integral calle por calle, alcanzando en los primeros 15 días un ritmo acorde a las proyecciones iniciales.

El recambio contempla una intervención técnica completa que incluye la renovación de componentes complementarios, la adecuación de cableados y la ejecución de tareas preventivas. En paralelo, se instalaron 167 nuevos artefactos en el Centro Comercial Güemes, la zona de la Vieja Terminal y sectores aledaños.

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En materia de innovación, el organismo implementa criterios de economía circular mediante la reutilización de carcasas del antiguo sistema de sodio. Estos equipos son restaurados y, en algunos casos, modernizados con kits LED desarrollados por el propio equipo técnico, lo que permite ampliar la cobertura lumínica en nuevos sectores.

Durante julio, el área atendió 3152 reclamos de reparación canalizados a través de la línea 147, la web oficial y redes sociales. Además, en la última semana se llevaron adelante operativos de emergencia y prevención en barrios como Faro Norte, El Boquerón, Estrada, Los Pinares, Parque Luro, Punta Mogotes, La Perla, San José, Acantilados y Camet.

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