El concejal del bloque Acción Marplatense-MDF, Gustavo Pulti, reclamó que el Municipio de General Pueyrredon y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires articulen un trabajo conjunto para enfrentar la creciente preocupación por la inseguridad.

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"No puede haber ninguna excusa para que las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Municipio no se sienten en una misma mesa para tomar medidas que frenen la inseguridad", sostuvo el exintendente.

Pulti consideró que cada nivel del Estado debe asumir las responsabilidades que le corresponden y avanzar en una agenda común para brindar respuestas concretas.

"El Ministerio de Seguridad tiene que actuar y los funcionarios municipales, dejando de lado las diferencias y especulaciones políticas, tienen que trabajar codo a codo con las autoridades provinciales. De eso se trata gobernar con responsabilidad", afirmó.

El edil también remarcó que existen herramientas para abordar la problemática y advirtió que no se debe esperar a que ocurran nuevos hechos de gravedad antes de implementar medidas.

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"Hay muchas medidas que se pueden tomar y nadie debería mirar para el costado cuando los vecinos están demandando legítimamente soluciones. No hay que esperar que se produzcan nuevos hechos lamentables para actuar con responsabilidad", expresó.

Por último, Pulti insistió en la necesidad de dejar de lado las diferencias partidarias y elaborar un plan de acción conjunto.

"Las diferencias políticas tienen que dejarse de lado y ponerse a trabajar de manera conjunta en un plan que atienda esta emergencia y permita retomar iniciativas que, por la propia experiencia vivida en Mar del Plata, demostraron ser eficaces en la lucha contra el delito", señaló.

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Finalmente, concluyó: "Hay que dejar de usar la inseguridad como prenda de las disputas políticas y responder con seriedad a la demanda genuina de los vecinos".