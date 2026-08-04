Mar del Plata tendrá este martes 4 de agosto una jornada fresca y con neblina durante buena parte del día. La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 14°C.

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Durante la madrugada se espera neblina, con una probabilidad de lluvia de entre 0 y 10%. El viento será leve y soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Las mismas condiciones se mantendrán durante la mañana. La temperatura continuará en torno a los 8°C, no se esperan precipitaciones y el viento rotará hacia el sudoeste.

Por la tarde, la neblina dará paso a un cielo mayormente nublado. Será el momento más templado del día, con una máxima de 14°C. El viento llegará desde el noreste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche volverá a formarse neblina y la temperatura bajará hasta los 11°C. No se pronostican lluvias y el viento soplará desde el norte, también entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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No se esperan ráfagas fuertes durante ninguna parte de la jornada. La presencia de neblina podría reducir la visibilidad, especialmente durante las primeras horas y nuevamente por la noche.

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