Las familias que envían a sus hijos a colegios privados subvencionados podrían tener que afrontar un cobro adicional antes de finalizar el ciclo lectivo. Las instituciones solicitaron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires permiso para recuperar un atraso equivalente al 30% de una cuota.

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El pedido fue presentado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que propuso dividir el monto en tres partes. De aprobarse, se sumaría un 10% extra en octubre, otro 10% en noviembre y el restante en diciembre.

Como ejemplo, en un establecimiento con un arancel de $100.000, los padres deberían abonar $10.000 adicionales durante cada uno de esos tres meses. El planteo no busca incorporar todo el porcentaje de una sola vez, sino recuperar una diferencia que las escuelas aseguran que se arrastra desde comienzos de año.

Desde AIEPA explicaron que el desfasaje se originó cuando la Provincia acordó aumentos salariales docentes con efecto retroactivo a diciembre y al aguinaldo. Los institutos tuvieron que afrontar esos pagos sin poder trasladarlos oportunamente a los valores cobrados durante diciembre, enero, febrero y marzo.

La solicitud se conoció después de que el Gobierno bonaerense autorizara una actualización del 5,5% para agosto y otra del 2,5% para septiembre. Según la entidad, esos porcentajes no alcanzan para cubrir las subas salariales de docentes y no docentes ni el incremento de los costos operativos.

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Las escuelas también señalaron dificultades por el aumento de la morosidad, la reducción de la matrícula y los mayores gastos de mantenimiento de los edificios. Por el momento, el retroactivo no está aprobado, por lo que los establecimientos marplatenses no pueden aplicarlo hasta recibir la correspondiente autorización provincial.

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