El femicidio de Juana Mailén Antonich generó un nuevo pronunciamiento de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres. La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas difundió un comunicado en el que expresó su pesar por el crimen y puso el foco en la necesidad de mejorar la respuesta institucional ante las desapariciones.

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En el documento, la entidad sostuvo que las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a una persona desaparecida y remarcó que no existe ninguna disposición que obligue a esperar 24 o 48 horas para radicar una denuncia. Además, recordó que cualquier persona puede realizarla y que el Estado debe activar de inmediato los mecanismos de búsqueda.

La organización también advirtió que el caso dejó al descubierto la vulnerabilidad de muchas mujeres que aceptan ofertas laborales en contextos de necesidad económica y señaló que, ante la mínima sospecha de un posible caso de trata de personas, esa situación debe informarse desde el primer momento para activar los protocolos de investigación y protección.

Por último, la Mesa difundió una serie de recomendaciones para quienes deban denunciar la desaparición de una persona. Entre ellas, pidió aportar una fotografía reciente, brindar la mayor cantidad de información posible sobre los últimos movimientos, solicitar que la búsqueda sea incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y verificar que la denuncia refleje correctamente todos los datos antes de ser firmada.

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