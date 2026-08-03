El femicidio de Juana Mailén Antonich sigue generando repercusiones en Mar del Plata. En las últimas horas, el Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata-Batán difundió un comunicado en el que cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, al considerar que existieron demoras en la recepción de la denuncia por la desaparición de la joven y en la activación de los protocolos de búsqueda.

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En el documento, la organización sostuvo que Mailén, madre de dos hijos y vecina del barrio Las Heras, fue contactada a través de redes sociales por una supuesta oferta laboral. Tras perder contacto con ella, su familia acudió a la Comisaría 16 para denunciar la desaparición, pero asegura que no obtuvo una respuesta inmediata. Finalmente, fueron los propios familiares quienes reconstruyeron sus últimos movimientos y hallaron el cuerpo de la joven.

Además, el colectivo afirmó que lo sucedido no representa un caso aislado y recordó otras desapariciones recientes en la ciudad, en las que -según señalaron- las familias también debieron encabezar las tareas de búsqueda ante la falta de una intervención estatal rápida y efectiva.

Las organizaciones advirtieron que las desapariciones de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad suelen ser minimizadas durante las primeras horas, lo que puede retrasar actuaciones fundamentales. En ese sentido, reclamaron que la perspectiva de género se traduzca en respuestas concretas y en la inmediata puesta en marcha de todos los recursos disponibles.

Entre los principales pedidos, exigieron una investigación exhaustiva sobre el femicidio de Mailén Antonich, que se determine si hubo responsabilidades por parte de los funcionarios que intervinieron en las primeras horas de la desaparición, la aplicación efectiva de los protocolos de búsqueda, la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones y una mayor asignación de recursos para localizar a personas desaparecidas. También solicitaron mecanismos de control para evitar nuevas situaciones de demora y revictimización de las familias.

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