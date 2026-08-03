Las vacaciones de invierno cerraron con un balance negativo para el comercio marplatense. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas en los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto vinculados al turismo registraron una caída del 4,9% en unidades físicas respecto del mismo período del año pasado.

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Desde la entidad señalaron que el desempeño estuvo condicionado por la baja llegada de turistas y un contexto de consumo retraído. "Pese a las bajas expectativas previas de los comerciantes para estas vacaciones de invierno, producto de la caída del consumo, se percibió poca afluencia turística en la ciudad. Si bien la situación mejoró levemente durante la segunda semana, no alcanzó para lograr una comparación positiva respecto del año anterior", expresó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que "menos gente y con menor poder de consumo explican la caída de ventas registrada durante estas vacaciones de invierno en Mar del Plata".

El informe también analizó el grado de cumplimiento de las expectativas comerciales. El 39% de los comerciantes afirmó que no se cumplieron, el 38,8% indicó que solo se cumplieron parcialmente y apenas el 22,2% consideró que los resultados estuvieron a la altura de lo esperado.

En cuanto al movimiento de público, el 44,9% de los encuestados calificó la afluencia como regular, el 28,6% como buena y el 26,5% restante la consideró mala.

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El relevamiento incluyó comercios de los Centros Comerciales a Cielo Abierto con mayor circulación turística, entre ellos Microcentro, Güemes y Playa Grande, y abarcó rubros como alimentos y bebidas, indumentaria, calzado, juguetería, tecnología, artículos regionales, óptica, regalería, accesorios y ropa para niños, entre otros.

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