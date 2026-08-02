La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años hallada asesinada en un predio de Punta Cantera, avanza con una serie de medidas destinadas a reconstruir sus últimas horas de vida y determinar la responsabilidad de los dos hombres detenidos, quienes trabajaban como serenos en el lugar. La causa quedó formalmente caratulada como femicidio y es encabezada por el fiscal Carlos Russo.

Ads

Uno de los principales ejes de la pesquisa son las pericias realizadas en la escena del crimen. Según trascendió, el cuerpo fue encontrado detrás de la casilla utilizada por los serenos, desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables. A pocos metros, los investigadores hallaron un tambor metálico con restos de una quema, material que ahora será analizado para establecer si fue utilizado para destruir evidencia.

Los dos sospechosos, de 26 y 27 años, también fueron sometidos a revisaciones médicas. De acuerdo con fuentes de la investigación, ambos presentaban lesiones y rasguños compatibles con un posible intento de defensa por parte de la víctima. Además, la ropa que vestían al momento de la detención quedó secuestrada para ser sometida a estudios periciales en busca de rastros biológicos que puedan incorporarse al expediente.

La autopsia representa otra de las pruebas fundamentales para los investigadores. El informe forense permitirá determinar con precisión la causa de muerte, el horario aproximado del ataque y si existieron otros hechos de violencia previos al desenlace fatal, datos que serán determinantes para la imputación definitiva.

En paralelo, la Justicia trabaja sobre la reconstrucción de los movimientos de la joven antes de llegar al balneario. Se analiza el recorrido que realizó tras aceptar una supuesta oferta laboral difundida por redes sociales y se incorporan declaraciones de testigos, entre ellas la del chofer de la aplicación que la trasladó hasta la zona sur de Mar del Plata.

Ads

Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia. La Fiscalía busca determinar si actuaron solos o si hubo otras personas involucradas, una hipótesis que aún no fue descartada y que dependerá del resultado de los análisis científicos y de las próximas declaraciones incorporadas a la causa.

Puede interesarte

Ads