El domingo 2 de agosto se perfila como una jornada mayormente gris en Mar del Plata, con cielo entre parcialmente nublado y nublado durante todo el día y condiciones que podrían desmejorar hacia la tarde y la noche.

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De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C, con valores relativamente elevados para las primeras horas de la madrugada antes de estabilizarse durante el resto de la jornada.

Además, existe probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas hacia la tarde y la noche, por lo que se recomienda tener un paraguas a mano si se planean actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana.

El viento soplará del sector noreste con intensidad moderada y aumentará con el correr de las horas. Hacia la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que aportará una mayor sensación de inestabilidad.

En este contexto, el domingo ofrecerá un panorama fresco y húmedo, con nubosidad persistente y la posibilidad de precipitaciones leves antes del inicio de una nueva semana.

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