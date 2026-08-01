El enfermero de 37 años que fue detenido acusado de agredir a dos adultas mayores y de amenazar de forma directa a una compañera de trabajo, había enviado mensajes en los que le advirtió a una compañera que lo denunció: “Te va a pasar algo” y “Te voy a lastimar”.

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De acuerdo con la investigación, el imputado -identificado como Gastón Nicolás Cichero- reaccionó con hostilidad al tomar conocimiento de que había sido expuesto ante las autoridades del establecimiento. En ese contexto, habría iniciado una serie de intimidaciones por WhatsApp dirigidas a la trabajadora, con expresiones explícitas que anticipaban represalias.

El avance de la causa, impulsado por testimonios y el análisis de cámaras de seguridad por parte de la DDI, permitió reconstruir episodios de violencia física y verbal dentro de la institución. En uno de los hechos, el acusado golpeó a una residente de 83 años mientras le daba de comer, provocándole lesiones en la boca. En otro caso, insultó y hostigó a una mujer de 93 años durante su traslado hacia una habitación.

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Tras la denuncia formal, el hombre se retiró de su domicilio habitual en medio de escraches públicos y se refugió en la vivienda de una conocida. Finalmente, fue aprehendido ayer en Guerra al 800, donde además se secuestró su teléfono celular para peritar los mensajes intimidatorios enviados.

Por disposición judicial, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por los delitos de lesiones y amenazas, en una causa que continúa en etapa investigativa.

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