El coordinador pedagógico del Instituto Ayelén de Mar del Plata, Alejandro Currao, aseguró a este medio que la decisión de avanzar con aulas libres de celulares surgió tras detectar que el uso constante de los dispositivos estaba afectando la concentración y el intercambio entre estudiantes y docentes.

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"Después de la pandemia la tecnología entró en las escuelas con las clases sincrónicas y el uso de plataformas educativas. Con el tiempo, el material de lectura empezó a llegar a través del celular y eso terminó derivando en que los alumnos lo utilizaran de manera permanente durante las clases", explicó.

Según Currao, el principal inconveniente apareció cuando el teléfono dejó de ser una herramienta pedagógica para convertirse en una fuente constante de distracción. "No pudimos frenar el uso de las redes sociales dentro del aula y empezamos a preguntarnos por qué los jóvenes no podían sostener la concentración", señaló.

El coordinador indicó que, antes de tomar la decisión, el equipo docente revisó sus propias estrategias de enseñanza. "Pensábamos que quizás era responsabilidad del docente por no llevar propuestas atractivas, pero aplicamos metodologías activas, con proyectos y trabajos grupales, y los resultados no cambiaron", sostuvo.

Para explicar el fenómeno, Currao utilizó una comparación cotidiana. "El celular es una pantalla personalizada a los gustos de cada estudiante. Es como tener un televisor disponible todo el día para mirar lo que uno quiere. Competir con eso dentro del aula es muy difícil", afirmó.

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Además, consideró que el impacto trasciende lo académico. "Cuando antes se almorzaba o cenaba con la televisión prendida, se perdía el diálogo. Hoy ocurre exactamente lo mismo en el aula con los celulares. Los alumnos no vienen solo a aprender contenidos; también vienen a desarrollar competencias, y una de las más importantes es aprender a dialogar y convivir con otros", remarcó.

Finalmente, Currao aseguró que las primeras experiencias sin teléfonos durante las clases fueron alentadoras. "Algunos profesores comenzaron a implementar esta modalidad al inicio del ciclo lectivo y la mejora fue notable. Por eso entendemos que avanzar con espacios libres de celulares es el mejor camino", concluyó.

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