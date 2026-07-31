Finalizó la primera edición de Impulso Líder, el laboratorio de aceleración que acompañó a diez startups y empresas emergentes del Partido de General Pueyrredon. El cierre se realizó con un coloquio en el que cada equipo presentó el plan estratégico elaborado durante el programa.

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La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Economía del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local e Inversiones del Municipio, mediante un convenio con la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata, ATICMA.

Durante casi cuatro meses, los participantes recibieron formación y asesoramiento de especialistas para ordenar sus proyectos, fortalecer los equipos de trabajo y diseñar estrategias que les permitan crecer y llegar a nuevos mercados.

El programa combinó encuentros de capacitación, laboratorios prácticos y mentorías personalizadas. Entre los temas abordados estuvieron la aplicación de metodologías ágiles, el diseño de indicadores de desempeño, el liderazgo, la comunicación, la revisión de los modelos de negocio y la elaboración de estrategias comerciales.

Los equipos también se prepararon para presentar sus propuestas ante potenciales inversores, una instancia considerada fundamental para acceder a financiamiento y acelerar el desarrollo de sus productos y servicios.

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Los diez proyectos seleccionados pertenecen a diferentes áreas del ecosistema innovador local, como inteligencia artificial, software, salud, turismo, industria, educación, videojuegos y soluciones destinadas a distintos sectores productivos.

Entre las iniciativas se encuentran plataformas basadas en inteligencia artificial y visión por computadora, herramientas vinculadas con la salud mental y la identidad digital, propuestas para la industria agropecuaria, desarrollos educativos, turismo creativo y videojuegos. Algunos proyectos apuntan al mercado nacional y otros buscan ampliar su presencia internacional.

Desde el Municipio destacaron que Impulso Líder busca fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, acompañar a las empresas que atraviesan etapas de crecimiento y consolidar a la Economía del Conocimiento como una actividad estratégica para Mar del Plata.

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La propuesta también apunta a generar empleo calificado, mejorar las condiciones para el desarrollo de emprendimientos locales y promover la exportación de innovación creada en la ciudad.

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