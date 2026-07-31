La Municipalidad de General Pueyrredon se suma a la Semana Mundial de la Lactancia, que se llevará adelante del 1 al 7 de agosto bajo el lema “Fortalezcamos las acciones que funcionan”.

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En ese marco, se recordó que el Consultorio de Lactancia funciona todos los jueves a las 9 en el CAPS IREMI, ubicado en San Martín 3752. La atención es por orden de llegada y está destinada a embarazadas, personas que atraviesan el puerperio y familias con bebés.

En el espacio, un equipo interdisciplinario ofrece orientación personalizada para acompañar el amamantamiento, resolver dificultades, prevenir complicaciones y brindar información confiable. Además, los equipos de Pediatría y los distintos centros de salud municipales también asesoran sobre esta temática.

La Comisión de Lactancia de la Secretaría de Salud trabaja de manera continua desde 2016. Está integrada por profesionales de diferentes áreas que acompañan a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida de los niños.

Entre sus objetivos se encuentran fortalecer la confianza durante el proceso de amamantamiento, desmontar falsas creencias y ofrecer herramientas basadas en evidencia científica.

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La lactancia aporta los nutrientes necesarios durante los primeros meses de vida, fortalece las defensas del bebé y reduce el riesgo de infecciones y otras enfermedades. También genera beneficios para la salud de quien amamanta y representa una forma segura, accesible y sostenible de alimentación.

La doctora Gabriela Ferrero recordó que el consultorio trabaja con demanda espontánea e invitó a acercarse ante dolor, dificultades para amamantar o cualquier consulta relacionada con la lactancia.

De acuerdo con datos citados por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la desnutrición, incluida una lactancia insuficiente, está vinculada al 45% de las muertes de niños menores de cinco años en el mundo.

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También se destacó que una mayor duración de la lactancia está asociada con un menor riesgo de obesidad y sobrepeso durante la infancia. Según los datos difundidos, la prevalencia de obesidad a los cinco o seis años baja del 4,5% entre los niños no amamantados al 0,8% entre quienes recibieron lactancia durante más de un año.

Para obtener más información, se puede ingresar al sitio web municipal dedicado a la Comisión de Lactancia.

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