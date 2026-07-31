Así lo explicó el meteorólogo Sebastián Pagliarino, quien señaló a El Marplatense que el sistema de bajas presiones comenzará a desarrollarse y desplazarse sobre la región al mismo tiempo que un frente frío avanzará desde la Patagonia. La combinación de ambos fenómenos favorecerá la formación de tormentas de variada intensidad durante la jornada de este viernes.

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Según indicó el especialista, las condiciones más severas se esperan entre la tarde y la noche, cuando podrían registrarse precipitaciones fuertes en distintos puntos del sudeste bonaerense. Además, no se descarta la caída aislada de granizo y un cambio en la circulación del viento hacia el sector sudoeste, lo que podría incrementar la intensidad de las ráfagas.

“Hay que prestar especial atención durante la tarde y la tarde-noche de este viernes, ya que existe la posibilidad de lluvias fuertes en toda la región”, advirtió Pagliarino al referirse al alcance de la alerta naranja vigente.

El fenómeno de ciclogénesis consiste en la formación y profundización de un sistema de baja presión atmosférica, capaz de generar importantes cambios en las condiciones del tiempo, con precipitaciones abundantes, fuertes vientos y un marcado descenso de temperatura una vez que el sistema se desplaza.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones inestables persistirán hasta la noche de este viernes. Sin embargo, el panorama comenzará a mejorar durante el sábado, cuando se espera el ingreso de una masa de aire más fría y seca proveniente del sur-sudoeste.

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Para el fin de semana se anticipa tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas máximas que rondarán entre los 12°C y 13°C. Aunque para la noche del domingo existe una baja probabilidad de algunos chaparrones aislados, los especialistas coinciden en que, en términos generales, el sábado y el domingo presentarán condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente durante las horas de mayor intensidad previstas para este viernes.

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