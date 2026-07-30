La guardia del Centro de Salud Oñativia incorporará atención pediátrica por demanda espontánea a partir del sábado 1 de agosto. El servicio funcionará todos los sábados, de 8 a 18, en la sede ubicada en José Hernández 475.

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La nueva prestación se sumará al funcionamiento habitual de la guardia, que permanece abierta las 24 horas, durante los 365 días del año.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que la medida busca ampliar la cobertura, brindar una respuesta más rápida a las familias y fortalecer el trabajo conjunto con los distintos centros de atención primaria de la zona sur.

El Oñativia trabaja de manera articulada con los CAPS Centro 2, Cerrito, Meyrelles y Martillo, entre otros. Su área de cobertura incluye los barrios Florencio Sánchez, Termas Huinco, Juramento, Las Avenidas, Parque Independencia, Nuevo Golf, Lomas del Golf, Cerrito Sur, El Progreso, El Martillo, Cerrito y San Salvador.

Además, continúa disponible la línea gratuita de Salud Mental 109, que atiende las 24 horas durante todo el año. Ante una emergencia médica, los vecinos deben comunicarse con el SAME al 107.

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Los servicios, horarios, especialidades y datos de contacto de los centros sanitarios de la zona sur pueden consultarse en la página oficial de la Municipalidad.

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