El empleado del geriátrico que quedó en el centro de la polémica por los videos en los que se lo veía maltratando a dos adultas mayores fue aprehendido este miércoles, en el marco de la causa judicial que investiga el hecho.

Ads

La detención fue realizada por personal de la Comisaría Primera, luego de que la investigación avanzara con las imágenes aportadas por las autoridades del establecimiento, ubicado sobre Funes al 1700. El hombre, de 37 años, está acusado de haber agredido a dos residentes.

Puede interesarte

Según informaron fuentes policiales, uno de los registros muestra al trabajador golpeando con una cuchara a una de las mujeres mientras le daba de comer, provocándole una lesión superficial en el labio. Tras descubrir lo ocurrido, el geriátrico lo desvinculó de sus funciones y entregó el material a la Justicia.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la UFI N.º 7. El fiscal lo notificó de la formación de una causa por el delito de lesiones leves y luego recuperó la libertad, aunque deberá presentarse en sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La investigación continúa mientras la Justicia analiza el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Ads

Ads