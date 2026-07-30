Matías Felman, representante de la Asociación de Residentes de Larga Estadía Marplatense (ARPAM), expresó su preocupación por los hechos de público conocimiento que involucran a una residencia de adultos mayores.

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El representante sostuvo que cualquier situación de violencia, abandono o vulneración de derechos merece el máximo rechazo y debe ser esclarecida por la Justicia. “Queremos que se investigue y se sancione con rigor”, afirmó.

Al mismo tiempo, Felman pidió evitar generalizaciones que puedan afectar injustamente a cientos de instituciones y miles de trabajadores que cumplen sus tareas con profesionalismo, compromiso y vocación.

Desde ARPAM consideraron que el episodio debe servir para fortalecer los mecanismos de auditoría y control, acelerar los procesos de habilitación y renovación de las residencias y promover la capacitación permanente del personal dedicado al cuidado de personas mayores.

También reclamaron profundizar el trabajo conjunto entre los organismos de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de General Pueyrredon y las instituciones serias del sector.

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“Cuando un empleado maltrata a una persona, no solamente perjudica a los residentes, sino también a todas las instituciones que trabajan de manera seria y correcta”, advirtió Felman.

Por último, señaló que este tipo de situaciones deteriora la confianza de la comunidad y remarcó que ARPAM es una de las principales interesadas en que los hechos sean investigados y, en caso de comprobarse, reciban la sanción correspondiente.

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