Ante el cuadro de ciclogénesis que impacta desde este mediodía con más fuerza en General Pueyrredon, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, brindó precisiones sobre el panorama meteorológico y explicó que rige una alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de intensificación hacia la noche.

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“Una alerta amarilla ocupa la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Es una tormenta que viene de oeste a este, es decir, una tormenta de tierra, distinta a las habituales en Mar del Plata, que suelen ingresar desde el mar”, detalló el funcionario en diálogo con El Marplatense, al tiempo que caracterizó el fenómeno como de intensidad moderada durante el día.

En relación con las precipitaciones, Rodríguez señaló que “hacia la noche las lluvias podrían pasar a alerta naranja”. En ese sentido, explicó que se esperan condiciones típicas del invierno local, aunque con un posible incremento del viento y del caudal de agua en horas nocturnas.

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Respecto al impacto en la ciudad, el titular del área sostuvo que el nivel naranja afectaría de manera marginal: “La alerta naranja nos toca muy de costado, estamos justo en el límite”, afirmó, aunque advirtió que la evolución del sistema podría modificar ese escenario.

No obstante, Rodríguez recomendó extremar las medidas de prevención. “Hay que estar precavidos, saber que el suelo va a estar mojado, que es difícil el frenado de los vehículos”, indicó, y pidió evitar refugiarse debajo de árboles ante posibles ráfagas de viento. También instó a la comunidad a comunicarse con Defensa Civil a través del 103 ante cualquier situación de riesgo en la vía pública.

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