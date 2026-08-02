Una joven de 24 años fue hallada asesinada durante la madrugada de este domingo en un predio del balneario Punta Cantera, en la zona sur de Mar del Plata.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven había concurrido al lugar tras recibir una propuesta laboral a través de redes sociales. Un remisero la trasladó hasta el balneario y aguardó su regreso, pero al no verla salir supuso que había comenzado a trabajar y se retiró.

Con el paso de las horas, al no tener noticias de Johana, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda. Tras reconstruir conversaciones mantenidas por redes sociales y reunir información aportada por testigos, lograron establecer el lugar al que había acudido.

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Ya pasada la medianoche, familiares de la víctima y efectivos policiales llegaron al predio de Punta Cantera. Allí observaron a dos hombres quemando distintos elementos en un tacho. Cuando los policías intentaron identificarlos, ambos escaparon, aunque fueron detenidos poco después mientras intentaban ocultarse debajo del parador Waikiki.

Según trascendió, uno de los sospechosos tenía manchas de sangre en la ropa y ambos presentaban rasguños en el rostro. Durante el rastrillaje realizado en el lugar, los investigadores encontraron el cuerpo de la joven.

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Los detenidos, de 26 y 27 años, quedaron a disposición del fiscal Carlos Russo, quien los imputó de manera provisoria por el crimen mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho. El caso es investigado como un presunto femicidio.

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