El crimen, que generó una profunda conmoción en Mar del Plata, es investigado por la Justicia y por personal policial que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

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De acuerdo con las primeras conclusiones forenses, Johana Mailén Antonich murió de un paro cardiaco tras una hemorragia grave provocada por una herida de arma blanca que impactó en la zona cervical, mientras que los traumatismos faciales evidencian que la víctima habría sufrido una agresión previa o simultánea al ataque fatal.

Las pericias realizadas por los especialistas resultan clave para el avance de la causa, ya que permiten establecer la mecánica del hecho y aportar información sobre la violencia ejercida contra la joven. En ese contexto, los investigadores continúan recolectando testimonios, analizando registros y evaluando distintos elementos de prueba para reconstruir lo ocurrido.

El caso provocó una fuerte repercusión entre familiares, allegados y vecinos, quienes reclamaron el rápido esclarecimiento del crimen y justicia para Johana. Mientras tanto, la investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que se incorporen más evidencias al expediente.

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