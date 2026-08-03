Antes de que se conociera el crimen de Juana Mailén Antonich, una joven de Mar del Plata había advertido en las redes sociales sobre una propuesta laboral que consideró falsa y potencialmente peligrosa. El relato volvió a circular luego de que se supiera que Mailén salió de su casa para asistir a una entrevista acordada por internet.

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Luz Ledesma publicó su experiencia el 20 de julio. Según contó, encontró en un grupo de Facebook un aviso dirigido a mujeres de entre 18 y 35 años para trabajar como depiladoras láser en un supuesto centro de estética. La convocatoria aclaraba que no era necesario tener experiencia, ya que ofrecían una capacitación previa.

Después de comunicarse con la persona que aparecía como responsable, le consultaron por sus horarios y le solicitaron fotografías actuales para comprobar que tuviera una apariencia “pulcra”. Durante el intercambio, la joven también brindó información sobre el lugar donde estudiaba y su disponibilidad cotidiana.

Las sospechas surgieron cuando comenzó a recibir respuestas durante la madrugada y no lograba obtener datos concretos sobre el nombre del comercio o su dirección. Finalmente, le indicaron que debía presentarse en un edificio ubicado frente a una plaza, aunque antes de concurrir decidió verificar la identidad de la supuesta empleadora.

La joven aseguró que no encontró registros del centro de estética y detectó que las imágenes utilizadas por la persona que la contactó habrían sido generadas con inteligencia artificial. Tras enfrentarla por las inconsistencias, dejó de recibir respuestas. El administrador del grupo de Facebook le informó después que el anuncio había sido eliminado por las denuncias de otros usuarios.

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El episodio adquirió una nueva dimensión tras el femicidio de Mailén Antonich, quien también habría sido atraída mediante una propuesta laboral difundida por redes sociales. La joven fue encontrada asesinada en un predio de la zona sur de Mar del Plata y dos hombres que trabajaban como serenos quedaron detenidos.

Hasta el momento, la Justicia no estableció una conexión entre la falsa convocatoria denunciada por Ledesma y la propuesta que recibió Mailén. Sin embargo, el caso anterior volvió a poner el foco sobre los riesgos de compartir fotografías, rutinas y datos personales sin comprobar previamente la identidad de quienes ofrecen empleo.

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