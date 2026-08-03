El incremento de los impuestos a los combustibles que comenzó a regir el 1° de agosto todavía no se reflejó en los precios de las estaciones de servicio. Así lo afirmó a El Marplatense, Patricio Delfino, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, quien explicó que el ajuste fue absorbido por las empresas petroleras.

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"A partir del primero de agosto los impuestos internos aumentaron, pero aumentaron muy poco, alrededor de 11 o 12 pesos por cada litro. Y en lo que va del mes no hubo movimientos de precios en los carteles de las estaciones de servicio", indicó.

Según explicó, el monto del incremento fue reducido y por ese motivo las compañías decidieron no trasladarlo de inmediato al consumidor. "En este momento ese pequeño aumento ha sido absorbido por las empresas petroleras y no han hecho traslado a precio. Como es un importe o un porcentaje muy menor, no ha generado movimientos de precios relevantes", sostuvo.

No obstante, Delfino advirtió que la situación podría modificarse en los próximos días. "Resta ver qué puede pasar en el transcurso de los días, pero es de esperar que este aumento pequeño en algún momento se traslade a los precios", concluyó.

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