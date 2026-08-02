El cuerpo fue encontrado durante las primeras horas del sábado en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad, luego de que familiares y allegados manifestaran preocupación por la falta de contacto con el hombre. A partir de las primeras pericias, los investigadores determinaron que presentaba signos de violencia compatibles con un ataque criminal.

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La pesquisa quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima. En ese marco, una de las líneas de investigación sostiene que el hombre habría sido abordado mientras realizaba un viaje como chofer de una aplicación de transporte y que posteriormente le sustrajeron tanto el vehículo como su teléfono celular. No obstante, esa hipótesis aún deberá ser corroborada con el avance de la causa.



Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, movimientos del teléfono y otros elementos de prueba que permitan identificar a los responsables del crimen. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni imputadas por el hecho.

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