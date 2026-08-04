La Fundación Sol Más Sonrisas lanzó en Mar del Plata una nueva edición de la campaña Un cepillo, una sonrisa de un niño, en el marco del Mes de los Niños, con el objetivo de recolectar cepillos de dientes para los alumnos del Jardín de Infantes y Casa del Niño Juanito Bosco (Urquiza 3255).

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La iniciativa busca promover hábitos de higiene y prevenir enfermedades bucodentales en la primera infancia. A partir de la convocatoria alcanzada en 2025, la organización incorporó un nuevo punto de acopio para ampliar la cobertura y facilitar la participación de la comunidad.

Los insumos deben ser nuevos, en caja cerrada, y pueden ser tanto infantiles como para adultos. Las donaciones se reciben de lunes a viernes en Clínica Sol Odontología (Belgrano 2737), de 08:00 a 18:00, y en Naranja X (Independencia 1870), de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.

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Desde 2018, la entidad trabaja junto a la Municipalidad en comedores, escuelas y sociedades de fomento, alcanzando a más de 500 niños mediante acciones de concientización y asistencia.

En ese marco, la fundación remarcó la importancia de la prevención temprana, al señalar que, según la Organización Mundial de la Salud, unos 514 millones de niños padecen caries en la dentición temporal a nivel global. Para más información, se encuentra disponible la línea de WhatsApp 223 530-0769.

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