Marina Mieres, referente de MuMaLá y del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de la Ciudad, expresó su preocupación por el femicidio de Mailén, la joven de 25 años y madre de dos niñas que fue encontrada asesinada en las playas del sur de Mar del Plata.

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La representante cuestionó la actuación de la Policía y consideró que no se brindó una respuesta adecuada durante las primeras horas. “La familia hizo toda una investigación que tendría que haber hecho la Policía”, sostuvo.

También afirmó que, frente a una denuncia por desaparición, las fuerzas de seguridad deben recibir inmediatamente a los familiares, activar los protocolos correspondientes y acompañar la búsqueda. En su opinión, esas medidas no se aplicaron con la rapidez necesaria en este caso.

Mieres también relacionó lo ocurrido con otros reclamos realizados por familias de personas desaparecidas en Mar del Plata. En ese sentido, mencionó el caso de Adriana Terenzi y señaló que sus allegados vienen pidiendo mayores avances en la búsqueda.

Además, cuestionó la respuesta del gobierno municipal ante los pedidos de las organizaciones feministas. Según planteó, faltan espacios de diálogo y recursos suficientes para fortalecer las políticas destinadas a prevenir y atender situaciones de violencia de género.

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Entre sus reclamos, pidió declarar la emergencia por violencia de género, aumentar el presupuesto para las áreas especializadas y mejorar la atención en comisarías y organismos públicos. También solicitó una aplicación efectiva de la Ley Micaela para quienes intervienen en estos casos.

Finalmente, Mieres recordó que el observatorio de MuMaLá registró 153 femicidios en el país entre el 1° de enero y el 29 de julio. A partir de esas cifras, insistió en que el crimen de Marlén no puede ser analizado como un hecho aislado y reclamó respuestas concretas para prevenir nuevas muertes.

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