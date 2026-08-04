La abogada Victoria Loisi, integrante de la Liga del Consorcista, analizó el impacto de la morosidad en el pago de expensas y la evolución reciente de los gastos comunes en edificios bajo régimen de propiedad horizontal. En ese sentido, reconoció que “desde hace ya más de 12 meses existen consorcios donde las expensas se mantienen más o menos estables”.

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La especialista explicó a El Marplatense que “hemos advertido en los últimos meses un aumento en las expensas, si bien ello siempre depende del tipo y circunstancia del edificio”, y atribuyó esta dinámica a múltiples factores. “El aumento se debe en parte a la inflación que hoy está un poco más controlada, los aumentos en paritarias, a las deudas que pudiere tener el consorcio por juicios y también a los morosos”, precisó.

Al abordar el fenómeno de los incumplimientos, Loisi advirtió sobre su impacto directo en la economía del consorcio: “Cuando aumentan los morosos necesariamente aumenta las expensas, ya que se prorratean entre todos los vecinos y lo que no paga uno lo paga el resto”.

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Respecto a los valores actuales, indicó que “la tasa de aumento, un promedio que ya de por sí es difícil en propiedad horizontal por lo variopinto de las situaciones, pero si tuviéramos que hacer un promedio está entre el 10 y el 20%”. No obstante, destacó un cambio en la tendencia reciente: “Es importante destacar que desde hace ya más de 12 meses que advertimos que existen consorcios donde las expensas se mantienen más o menos estables. Es una circunstancia que hace algunos años era imposible siquiera de imaginar”.

En relación con estos casos puntuales, aclaró que “el porcentaje de consorcios con expensas que se han mantenido más o menos fijas es bajo, pero existe, que es lo novedoso”, y explicó que suelen tratarse de edificios “sin amenities y con propietarios comprometidos en buscar presupuestos alternativos con la misma intensidad con la que buscan precio para sus propios hogares”.

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Finalmente, la abogada sintetizó el escenario actual al señalar que “en general, como decíamos, podemos hablar en promedio de un aumento de expensas que no supera el 20% y se ve reflejado en el aumento de la morosidad en el pago de expensas de forma similar”.

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