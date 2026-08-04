“Cuando aumentan los morosos, necesariamente suben las expensas”
La abogada de la Liga del Consorcista, Victoria Loisi, señaló que los incrementos promedian entre el 10% y el 20% y que la morosidad genera un efecto directo en los gastos comunes.
La abogada de la Liga del Consorcista, Victoria Loisi, señaló que los incrementos promedian entre el 10% y el 20% y que la morosidad genera un efecto directo en los gastos comunes.
El deterioro se concentró principalmente en créditos personales y tarjetas, en un contexto de presión sobre los ingresos familiares.
Destacaron que la situación es “muy compleja” porque “no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera”.
Así lo detalló el grupo de acreedores que ahora no lo puede pagar. "Sabemos que cuando hay corrida del dólar impacta directamente en la inflación que es el talón de Aquiles de estos créditos", detallaron.
Así lo detalló a El Marplatense Daniel Echeverria, presidente de la Cámara. "Tratamos de evitar los juicios. Hablamos con la gente para intentar lograr un acuerdo de pago, y por lo general, sucede", explicó.