En diciembre de 2025 creció la morosidad de las familias en créditos y tarjetas.

De acuerdo con la información del Banco Central, el ratio de irregularidad sobre el total de préstamos al sector privado llegó al 5,5% en diciembre, el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2010. Sin embargo, el mayor impacto se registró en el segmento de familias, mientras que las empresas mostraron un comportamiento más estable.

En préstamos personales, la mora trepó al 12%, casi cuatro veces más que un año atrás. En tarjetas de crédito, los atrasos alcanzaron el 9,3%, con un fuerte incremento interanual. Analistas atribuyen la suba a que la desaceleración inflacionaria redujo el ritmo de licuación de las deudas y las cuotas pasaron a representar una mayor proporción del salario.

Los créditos hipotecarios y prendarios también mostraron incrementos, aunque en niveles más bajos. Frente a este escenario, las entidades financieras endurecieron las condiciones para otorgar nuevos préstamos y ajustaron los límites de financiamiento.

Pese al deterioro en la calidad de la cartera, el crédito al sector privado siguió ganando participación dentro del sistema financiero, desplazando al financiamiento al sector público.

Fuente: Dib

