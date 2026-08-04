“Cuando aumentan los morosos, necesariamente suben las expensas”
La abogada de la Liga del Consorcista, Victoria Loisi, señaló que los incrementos promedian entre el 10% y el 20% y que la morosidad genera un efecto directo en los gastos comunes.
La abogada de la Liga del Consorcista, Victoria Loisi, señaló que los incrementos promedian entre el 10% y el 20% y que la morosidad genera un efecto directo en los gastos comunes.
El atraso en los pagos alcanza al 17% de las unidades y en territorio bonaerense genera mayor presión sobre los consorcios por la suba de costos y la dificultad de muchos propietarios para afrontar los gastos.
Lo aseguró Bernardo Giles, secretario general de la Cámara de Consorcios de Provincia de Buenos Aires. “Es relativo, cada consorcio es una realidad aparte”, agregó.
Así lo detalló a El Marplatense Daniel Echeverria, presidente de la Cámara. "Tratamos de evitar los juicios. Hablamos con la gente para intentar lograr un acuerdo de pago, y por lo general, sucede", explicó.