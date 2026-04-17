La morosidad en el pago de expensas volvió a crecer y ya alcanza niveles preocupantes tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, donde el impacto se hace sentir con fuerza en los consorcios.

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Según un relevamiento reciente, alrededor del 17% de los departamentos registra deudas, lo que confirma que el atraso en los pagos se mantiene como un problema estructural.

En territorio bonaerense, la situación se vuelve especialmente sensible por la combinación de ingresos más ajustados y el incremento sostenido de los gastos comunes. En muchos edificios, la falta de pago de algunos propietarios obliga a redistribuir costos entre quienes sí están al día, generando tensiones internas y dificultades para sostener servicios básicos.

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El fenómeno no es nuevo, pero se consolidó en los últimos años. Durante 2025, la morosidad llegó a ubicarse entre el 11% y el 30%, mientras que en 2026 comenzó a mostrar cierta estabilidad, aunque en niveles todavía elevados.

Especialistas señalan que el aumento de tarifas, los costos de mantenimiento y los salarios del personal de edificios son los principales factores que impulsan las subas de expensas, complicando la capacidad de pago, sobre todo en el conurbano bonaerense.

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En este contexto, los consorcios enfrentan un escenario complejo: deben sostener el funcionamiento cotidiano mientras crece la cantidad de unidades con deuda, en un equilibrio cada vez más difícil de mantener.

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