Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en la curva de Waikiki, en la zona de Punta Mogotes, donde un Volkswagen Bora terminó completamente volcado sobre la vereda. A pesar de la violencia del impacto, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no sufrió lesiones. Un milagro.

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El hecho ocurrió en la intersección de la avenida de los Trabajadores y Santa María de Oro. Un llamado al sistema de emergencias alertó sobre el vuelco de un automóvil, aunque desde un primer momento se informó que no había personas heridas.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el automovilista circulaba en dirección sur-norte cuando perdió el control del vehículo tras intentar una maniobra de sobrepaso en un sector donde había agua acumulada sobre la calzada. El Bora se desvió de su trayectoria, subió a la vereda y terminó volcado luego de derribar cinco bolardos.

El impacto provocó importantes daños materiales en el vehículo, que quedó destruido en gran parte de su estructura y con fluidos derramados sobre la vereda.

Afortunadamente, al momento del siniestro no había peatones en el lugar, por lo que no se registraron terceros afectados. Personal policial acudió a la escena para realizar las actuaciones de rigor y establecer con precisión la mecánica del accidente, mientras que un familiar del conductor se presentó para asistirlo.

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Si bien el automóvil quedó volcado junto a la avenida, el tránsito en la zona pudo mantenerse con normalidad durante el operativo.