Las representaciones de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y la Administración del Complejo Punta Mogotes mantuvieron una nueva audiencia de conciliación sin acuerdo definitivo y con una nueva fecha fijada para el 18 de agosto, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata, encabezado por el juez Simón Isacch.

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Ante la falta de consensos sobre la titularidad y administración del predio, el magistrado dispuso un cuarto intermedio y ordenó mantener congelados los plazos procesales del expediente hasta el próximo encuentro.

Pese a la ausencia de avances en torno a la estatización o provincialización del esquema, las partes manifestaron su voluntad de sostener el diálogo técnico y avanzar en definiciones operativas. En ese marco, acordaron priorizar acciones inmediatas para garantizar el funcionamiento, los servicios y la logística de los 24 balnearios con vistas a la temporada estival 2026/2027.

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Durante la audiencia también se abordaron los ejes de una segunda etapa de negociación, centrada en la elaboración de un master plan urbanístico y en la confección de pliegos para una licitación pública conjunta. La iniciativa apunta a resolver la deuda estructural del complejo, coordinar obras de infraestructura y establecer un marco legal de largo plazo para el desarrollo integral del sector.

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