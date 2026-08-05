Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se registró este miércoles por la mañana en la intersección de la avenida Colón y 1 de Mayo, en el macrocentro de Mar del Plata.

Ads

La esquina del accidente: avenida Colón y 1 de Mayo.

El hecho fue reportado y motivó la intervención de personal de emergencias, que asistió a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Ads

Como consecuencia del impacto, una mujer de 32 años sufrió lesiones en el rostro y fue trasladada por una ambulancia del SAME a una clínica privada para recibir atención médica.

Las causas que desencadenaron la colisión son materia de investigación, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

Ads