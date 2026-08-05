Un importante operativo de aeroevacuación encabezado por la Prefectura Naval Argentina tuvo como protagonista a Mar del Plata, desde donde despegó un helicóptero para asistir a un tripulante que sufrió una emergencia cardíaca mientras se encontraba a bordo de un buque pesquero en alta mar.

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La intervención se activó luego de que el capitán del pesquero "Miss Tade", de bandera argentina, informara que uno de los tripulantes, de 54 años, presentaba un fuerte dolor en el pecho y el brazo izquierdo cuando la embarcación navegaba a unos 194 kilómetros de Bahía Blanca.

🚁 Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufrió una emergencia cardíaca en alta mar



Un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina despegó desde Mar del Plata para rescatar a un tripulante de 54 años que sufrió una emergencia cardíaca mientras navegaba a bordo de un buque… pic.twitter.com/uas6PhDIgn — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) August 5, 2026

Tras una radioconsulta con el servicio médico de Prefectura, el cuadro fue considerado compatible con un dolor precordial, por lo que se dispuso una aeroevacuación sanitaria para garantizar una asistencia inmediata.

Para concretar el rescate, la Fuerza desplegó un operativo conjunto con un avión que partió desde Viedma y un helicóptero que despegó desde la Base Aeronaval de Mar del Plata. Ambas aeronaves localizaron el pesquero y coordinaron las maniobras de rescate en alta mar.

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Una vez sobre la embarcación, el personal especializado izó al tripulante mediante una canasta sanitaria y lo trasladó por vía aérea hasta tierra firme, donde una ambulancia ya lo esperaba para derivarlo a un centro de salud y continuar con el tratamiento médico.

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