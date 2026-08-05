Momentos de extrema tensión se registran en la puerta de la Jefatura Departamental de Policía de Mar del Plata, en la intersección de Gascón y Entre Ríos, donde manifestantes que reclaman por la inseguridad intentan ingresar al edificio y son replegados por efectivos con escudos antimotines.

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La jornada de protesta comenzó a las 12:00 en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, en el marco de un reclamo por los recientes crímenes de Alberto Rodríguez, Ricardo Ruiz y Mailén Antonich. Desde allí, una columna se movilizó hacia el Palacio Municipal, mientras otro grupo se dirigió hacia la sede policial para exigir la presencia de autoridades.

En las puertas de la Departamental, la situación escaló con empujones, forcejeos, agresiones verbales y algunos golpes entre manifestantes y el cordón de contención dispuesto por la policía. La tensión se incrementó cuando un sector intentó avanzar sobre el ingreso del edificio.

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A la movilización se sumaron vecinos de distintos barrios de la ciudad, entre ellos Playa Grande, Los Pinares, San Martín, Félix U. Camet, Lomas de Stella Maris, Cerrito y San Salvador, quienes exigen la implementación de un plan integral de prevención y un refuerzo en los patrullajes ante la reiteración de hechos delictivos violentos.

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