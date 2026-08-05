Una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata fue agredida durante la madrugada de este miércoles por un paciente que era atendido en la guardia general del establecimiento.

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El hombre había sido trasladado desde el Hogar Municipal Eva Perón por un cuadro respiratorio y presentaba antecedentes de problemas de salud mental que, hasta el momento, no requerían internación.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el paciente ingresó a la guardia en un estado tranquilo y estable, respondiendo normalmente a las preguntas del personal médico. Sin embargo, mientras era asistido, sacó una tijera y atacó sorpresivamente a una enfermera, provocándole una herida en la parte superior del hombro.

La trabajadora fue asistida de inmediato por sus compañeros. Tras comprobar que la lesión no revestía gravedad, se dio por finalizado su turno para que realizara la correspondiente denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que posteriormente la derivó al Hospital Privado de Comunidad (HPC) para la constatación de lesiones. Allí recibió el alta al tratarse de una herida de carácter leve.

En tanto, el paciente fue reducido por personal policial que presta servicios en el hospital. Una vez resuelta la atención por el problema respiratorio que motivó su ingreso, fue trasladado nuevamente al Hogar Municipal Eva Perón.

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Si bien el hospital cuenta con presencia policial y personal de seguridad, las autoridades sanitarias advirtieron que muchas agresiones ocurren durante la atención directa a pacientes o familiares, lo que dificulta prevenirlas.

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