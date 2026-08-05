La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) albergará este viernes 7 y sábado 8 el I Congreso Nacional de Lengua Inglesa, en el marco de la quinta edición de las Jornadas Nacionales del Profesorado de Inglés (JNPI), que celebran diez años desde su creación en 2016, con la participación de docentes, graduados y estudiantes de todo el país y del exterior.

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El evento, organizado por un equipo del Departamento de Lenguas Modernas, ya cuenta con más de 500 inscriptos provenientes de más de 100 instituciones, 90 ciudades y cuatro países, consolidándose como un espacio de intercambio académico de alcance federal e internacional.

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El programa contempla cuatro ejes principales de debate: lingüística aplicada, identidad y cultura, métodos pedagógicos y la incorporación de la tecnología en el aula, abordados a través de ponencias, mesas de discusión y actividades formativas.

El cronograma oficial prevé el inicio de las acreditaciones el viernes a las 08:00 en el Aula 5 de la Facultad de Humanidades, seguido por el acto inaugural a las 09:00 en el Aula Oddone de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. La apertura estará encabezada por autoridades académicas y miembros del comité organizador.

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