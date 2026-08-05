El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la proliferación de cuentas pseudo periodísticas en Instagram en Mar del Plata, desde las cuales -según advirtió- se promueve la venganza privada, la justicia por mano propia y el castigo violento a presuntos delincuentes por parte de civiles o incluso personas privadas de la libertad.

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Entre los casos señalados, la entidad mencionó una cuenta con cerca de 260.000 seguidores que difundió un video grabado en el penal de Batán. En las imágenes, un recluso amenaza a otro detenido y asegura haberle arrojado agua y aceite caliente en el pie como supuesta sanción por un hecho que aún no fue juzgado.

FOPEA advirtió además que ese perfil se presenta como medio de comunicación, comercializa espacios publicitarios y difunde información sobre hechos delictivos que presuntamente provendría de filtraciones policiales. En otro caso, indicaron que una cuenta administrada por una mujer publicó la foto y la dirección exacta de un acusado antes de su detención, instando a los usuarios a concurrir a la vivienda para agredirlo.

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Desde la organización remarcaron que el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites en el marco legal vigente y que no habilita la incitación a linchamientos ni la usurpación de funciones propias del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Asimismo, subrayaron que las críticas al funcionamiento institucional no justifican la promoción de la violencia ni la apología del delito en entornos digitales.

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