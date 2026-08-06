La Municipalidad de General Pueyrredon dio un nuevo paso en el proceso de concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas al crear una Comisión Ad Hoc que tendrá a su cargo el análisis del pedido presentado por Minella Stadium S.A. para modificar la composición accionaria de la empresa concesionaria. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 229/26.

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La solicitud elevada por la firma contempla la cesión del 87,5% de sus acciones a favor de Perfeta Producciones S.A., una operación que, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones de la licitación, requiere autorización previa y expresa del Municipio. La documentación ya había sido remitida a distintas áreas técnicas, aunque el Ejecutivo consideró necesario conformar una comisión específica debido a la complejidad y relevancia de la cuestión.

La Comisión Ad Hoc estará integrada por representantes del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), la Dirección General Legal y Técnica, la Contaduría General y la Dirección General de Contrataciones. Su función será revisar toda la documentación presentada, verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el pliego licitatorio y elaborar un informe técnico, jurídico y contable que servirá de base para la decisión final de las autoridades municipales. La resolución, firmada el 28 de julio por el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, no implica la aprobación de la transferencia accionaria, sino el inicio de una instancia formal de evaluación. Una vez concluido el análisis, la comisión elevará sus conclusiones para que el Municipio determine si autoriza o rechaza el cambio de control societario de la concesionaria.

En paralelo al avance administrativo, el proyecto continúa generando movimientos en el plano político y empresarial. Según pudo saber este medio, diariamente se vienen realizando reuniones en el Hotel Hermitage entre el empresario y productor de espectáculos Pablo Baldini y Marcelo Fígoli, titular de Fénix Entertainment y presidente del grupo Alpha Media. Los encuentros tienen como eje el seguimiento de la concesión del Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas, en momentos en que el Municipio analiza el pedido de modificación de la composición accionaria de la empresa concesionaria y define los próximos pasos de un proyecto que busca transformar al principal escenario deportivo de Mar del Plata en un complejo multipropósito para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

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