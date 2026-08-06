El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves una jornada marcada por la inestabilidad en Mar del Plata, con lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento a lo largo de todo el día.

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Durante la mañana se prevén lluvias con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%, una temperatura de 8° y vientos del sudeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse con tormentas fuertes, manteniendo la probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. La temperatura ascenderá a 11°, mientras que el viento del sudeste se incrementará con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

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Hacia la noche, el pronóstico indica chaparrones aislados con menor probabilidad de precipitación -entre el 10% y el 40%- y un descenso térmico hasta los 7°. El viento rotará al sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 69 km/h.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, asegurar objetos en exteriores y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial.

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