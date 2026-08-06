En el marco de su visita a Mar del Plata, donde este jueves protagonizó una exhibición de 25 partidas simultáneas frente a jóvenes ajedrecistas y fue reconocido por el Concejo Deliberante como Visitante Notable, el Gran Maestro argentino Faustino Oro dejó un mensaje que fue mucho más allá del tablero.

Ads

Puede interesarte

Consultado sobre el secreto de su crecimiento deportivo, el joven de 12 años puso el foco en el disfrute por encima de los resultados. "Para mí siempre lo más importante es disfrutar del ajedrez y de todo lo que hago, de viajar y de todo. Intento siempre disfrutar, que para mí es lo más importante, pero también entrenar para mejorar mi juego", expresó.

Considerado una inspiración para cientos de chicos que siguen su carrera, Oro aseguró que lo llena de felicidad ver cada vez más jóvenes acercarse al deporte. "Si soy una inspiración, estoy muy contento de inspirar a los chicos y de promover el ajedrez, que es mi pasión. Si los inspiro a que jueguen, voy a estar muy contento", afirmó.

El flamante Gran Maestro también celebró el crecimiento de la disciplina en el país. "Hay mucho talento y cada vez hay más chicos, acá en Mar del Plata y en otras provincias, que juegan al ajedrez y lo disfrutan. Para mí eso es felicidad. Si hay mucha más gente, sobre todo argentina, jugando, me pone muy contento", sostuvo.

A la hora de dejar un consejo para quienes recién comienzan, Faustino fue contundente. "Primero que lo disfruten. Creo que eso es lo más importante en cualquier deporte o en cualquier cosa que hagas. Y después que se dediquen siempre, porque aunque yo tenga talento, con el talento solo no llegás a ningún lado", remarcó.

Ads

Además, contó cómo combina una vida escolar con la exigencia del alto rendimiento. "Voy al colegio en España, me gusta jugar al fútbol y cuando vuelvo arranco con mis actividades de ajedrez. Suelo entrenar seis horas por día", reveló.

Finalmente, se mostró emocionado por volver al país donde nació y reafirmó su compromiso con los colores argentinos. "Estoy muy contento de estar en mi país natal. Para mí es un orgullo representar la bandera argentina en cada torneo y en cada país al que voy", concluyó.

La visita de Faustino Oro a Mar del Plata incluyó una exhibición de 25 partidas simultáneas frente a jóvenes talentos sub-16 seleccionados por la Federación Marplatense de Ajedrez, en el Hotel Provincial. Además, el Concejo Deliberante lo distinguió como Visitante Notable, en reconocimiento a una carrera que ya lo ubica entre las mayores promesas del ajedrez mundial.

Ads