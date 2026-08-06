Luego del robo armado ocurrido en una rotisería de Padre Dutto al 1900, el dueño del comercio describió la situación que atravesaron sus empleados y expresó su preocupación por la inseguridad en el sector.

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En diálogo con El Marplatense, Víctor Manueli contó que el asalto ocurrió cerca de las 22, cuando un hombre ingresó armado al local, redujo al personal y escapó con la recaudación. “Por suerte no pasó a mayores, pero fue una situación bastante compleja”, sostuvo.

El comerciante destacó la rápida intervención del Comando de Patrullas, que logró detener al sospechoso pocos minutos después. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el dinero, el arma utilizada y los demás elementos sustraídos. “Por el rápido accionar de la Policía lo pudieron detener”, señaló Manueli.

Más allá de la resolución del caso, el dueño de la rotisería afirmó que los vecinos viven con preocupación por la reiteración de episodios delictivos. También mencionó la presencia permanente de personas que ingresan a los comercios para pedir dinero o alimentos.

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“Hasta que no te pasa, no tomás dimensión de cómo realmente se está viviendo”, expresó.

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Manueli aseguró que, mientras se desarrollaba el operativo, los comerciantes recibían mensajes sobre otros robos e ingresos a propiedades registrados en distintos puntos de la zona: “Es lamentable que la ciudad se esté convirtiendo en lo que no queremos".

El detenido, de 34 años, quedó imputado por robo agravado por el uso de arma. La fiscal Mariana Baqueiro dispuso su traslado a sede judicial y la restitución de los elementos recuperados.

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