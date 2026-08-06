La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad de General Pueyrredon informó la extensión del plazo de inscripción para participar del concurso Emprendimiento Argentino 2026, una iniciativa del Ministerio de Economía de la Nación orientada a potenciar proyectos con impacto económico, social e innovación.

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Con la nueva prórroga, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 18. En la provincia de Buenos Aires, el certamen se desarrollará de manera descentralizada: la instancia semifinal se llevará a cabo en septiembre en el municipio de Tres de Febrero, mientras que Mar del Plata será sede de la final provincial el 15 de octubre, en el marco del evento MDP Emprende.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos consolidados con menos de siete años de antigüedad e incluye iniciativas vinculadas a la ciencia, tecnología, biotecnología, software y transformación digital, así como proyectos que agreguen valor en sectores tradicionales como la agroindustria, la manufactura, el diseño y la industria alimentaria.

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Los ganadores de cada provincia accederán a la final nacional, prevista para el 19 y 20 de noviembre, donde competirán por el Sello Emprendimiento Argentino, además de becas de formación ejecutiva y programas de mentoría.

Para quienes requieran asistencia técnica en el proceso de inscripción o en trámites asociados -como la certificación MiPyME o gestiones ante ARCA-, la Comuna dispuso la atención de la Oficina de Empleo en sus sedes de Marcelo T. de Alvear 115 y Salta 1842 (quinto piso), así como el correo electrónico [email protected].

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