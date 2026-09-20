Mar del Plata tendrá este domingo 20 de septiembre una jornada inestable, con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas durante el transcurso del día.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido este sábado, la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 19°C.

El principal cambio llegará durante la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes en la ciudad. Además, el viento ganará intensidad y podrían registrarse ráfagas de hasta 59 km/h.

En paralelo, el SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas para el domingo en sectores de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno puede estar acompañado por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.

De esta manera, el último domingo del invierno estará atravesado por condiciones meteorológicas adversas, principalmente durante la segunda mitad de la jornada.

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