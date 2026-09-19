La Feria Internacional Portuaria (FIP 2026) cerró en Mar del Plata con más de 2.000 participantes y una amplia presencia de referentes vinculados a la actividad portuaria y productiva.

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El encuentro contó con representantes de España, Italia, Países Bajos, Perú y Chile, además de más de 150 empresas e instituciones y 30 expositores. A lo largo de las dos jornadas se desarrollaron conferencias, paneles y espacios destinados al intercambio entre los distintos actores del sector.

La agenda estuvo enfocada en infraestructura portuaria, energía y logística, sustentabilidad, economía azul, innovación y digitalización, industria naval y capacitación de recursos humanos.

La Municipalidad de General Pueyrredon acompañó la realización de la feria a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado. También participaron la Oficina de Empleo y el área de Comercio Exterior, que acercaron a empresas y asistentes diferentes herramientas e iniciativas municipales.

El secretario de Desarrollo Local, Guillermo Volponi, destacó que la realización de un encuentro de esta magnitud permite poner en valor el potencial de Mar del Plata en materia portuaria, logística, naval y productiva. Además, señaló la importancia de generar vínculos que puedan traducirse en nuevas oportunidades de crecimiento y empleo local.

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Por su parte, la presidenta de la Fundación Desarrollo Portuario Argentino, Soledad Pérez Farías, valoró el resultado de la primera edición y sostuvo que la convocatoria evidenció la necesidad de contar con espacios que reúnan a los principales referentes de la actividad.

De esta manera, la FIP 2026 cerró su primera edición con una convocatoria internacional y una agenda centrada en los desafíos y oportunidades de sectores con fuerte presencia en Mar del Plata y la región.

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