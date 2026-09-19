Estudiantes de tercer grado de la Escuela Municipal 5 participaron de una jornada educativa y recreativa en el cuartel de Defensa Civil de Mar del Plata, donde pudieron conocer cómo trabaja el área y aprender herramientas básicas de prevención.

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Durante la visita, los alumnos realizaron juegos y diferentes actividades adaptadas a su edad, a través de las cuales incorporaron conocimientos sobre prevención de accidentes domésticos, nociones básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y medidas de cuidado frente a distintas situaciones de riesgo.

La jornada también incluyó un recorrido por las instalaciones del cuartel. Además, los chicos conocieron la historia de Defensa Civil mediante material audiovisual y compartieron una merienda con el personal.

El titular del área, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia de que los estudiantes puedan transmitir posteriormente los conocimientos adquiridos y cuenten con herramientas para identificar y prevenir posibles riesgos.

“De esta manera no solo adquieren conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”, señaló.

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La actividad forma parte de un cronograma de visitas programadas que busca acercar el trabajo cotidiano de Defensa Civil a las escuelas y promover la prevención desde edades tempranas.

Los establecimientos educativos interesados en participar de la propuesta pueden solicitar una visita comunicándose al 103.

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