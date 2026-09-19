Mar del Plata se convirtió en uno de los escenarios de “Plata Quemada”, la nueva serie de Netflix inspirada en la novela homónima de Ricardo Piglia. La producción, a cargo de K&S Films, realizó distintas jornadas de filmación en la ciudad con participación de trabajadores y proveedores locales.

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Según se informó, alrededor de 90 talentos marplatenses participaron principalmente como extras y extras calificados. Esa cifra representa cerca del 45% del personal involucrado durante las jornadas desarrolladas en la ciudad.

Además, la producción contrató servicios auxiliares de empresas y proveedores del distrito por aproximadamente 25 mil dólares, con impacto en sectores relacionados con la logística, los servicios y la actividad audiovisual.

La serie recreará en cuatro capítulos el atraco ocurrido en 1965 y sus consecuencias. Buenos Aires, Montevideo y Mar del Plata fueron elegidas como escenarios de la historia, que tendrá distribución internacional a través de Netflix en más de 170 países.

El elenco está integrado por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza. Detrás del proyecto se encuentra K&S Films, productora responsable también de títulos como “El Eternauta”.

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El rodaje contó con acompañamiento municipal y se inscribe dentro de las acciones destinadas a consolidar a Mar del Plata como destino para producciones audiovisuales. Desde Mar del Plata SET se gestionan los permisos necesarios para realizar filmaciones y fotografías en espacios públicos del Partido de General Pueyrredon.

En ese marco, el Municipio también analiza implementar en el futuro un sistema de cash rebate, un incentivo financiero destinado a mejorar la competitividad de Mar del Plata y atraer nuevos proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.

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