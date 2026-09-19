Netflix eligió Mar del Plata para el rodaje de la serie “Plata Quemada”
La ciudad forma parte de las locaciones de la nueva producción basada en la novela de Ricardo Piglia. Las filmaciones involucraron a unos 90 talentos locales y generaron contrataciones por alrededor de 25 mil dólares.
Mar del Plata se convirtió en uno de los escenarios de “Plata Quemada”, la nueva serie de Netflix inspirada en la novela homónima de Ricardo Piglia. La producción, a cargo de K&S Films, realizó distintas jornadas de filmación en la ciudad con participación de trabajadores y proveedores locales.
Según se informó, alrededor de 90 talentos marplatenses participaron principalmente como extras y extras calificados. Esa cifra representa cerca del 45% del personal involucrado durante las jornadas desarrolladas en la ciudad.
Además, la producción contrató servicios auxiliares de empresas y proveedores del distrito por aproximadamente 25 mil dólares, con impacto en sectores relacionados con la logística, los servicios y la actividad audiovisual.
La serie recreará en cuatro capítulos el atraco ocurrido en 1965 y sus consecuencias. Buenos Aires, Montevideo y Mar del Plata fueron elegidas como escenarios de la historia, que tendrá distribución internacional a través de Netflix en más de 170 países.
El elenco está integrado por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza. Detrás del proyecto se encuentra K&S Films, productora responsable también de títulos como “El Eternauta”.
El rodaje contó con acompañamiento municipal y se inscribe dentro de las acciones destinadas a consolidar a Mar del Plata como destino para producciones audiovisuales. Desde Mar del Plata SET se gestionan los permisos necesarios para realizar filmaciones y fotografías en espacios públicos del Partido de General Pueyrredon.
En ese marco, el Municipio también analiza implementar en el futuro un sistema de cash rebate, un incentivo financiero destinado a mejorar la competitividad de Mar del Plata y atraer nuevos proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.