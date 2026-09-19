Mar del Plata fue este sábado uno de los puntos de la denominada “Marcha de la Bronca”, una jornada de protesta que se desarrolló en distintas ciudades del país en rechazo a políticas del Gobierno nacional.

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La concentración local se realizó durante la tarde en el Monumento a San Martín, ubicado en Luro y Mitre, donde la convocatoria estaba prevista para las 16.

En diálogo con este medio, María Rosa Mauregui, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, explicó que la iniciativa forma parte de una autoconvocatoria nacional que reúne a más de 300 organizaciones y sectores. Según indicó, el objetivo fue concentrar en una misma jornada diferentes reclamos que se desarrollan en distintos puntos del país.

“Tenemos muchísimos motivos para manifestarnos”, sostuvo Mauregui al referirse a la situación económica y social. Entre los principales planteos mencionó el impacto del ajuste, los salarios, las jubilaciones, la situación laboral y las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

También puso el foco en el endeudamiento de las familias marplatenses. “No somos endeudados, somos estafados”, afirmó, al cuestionar que numerosas personas deban recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

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Otro de los puntos mencionados fue el incremento de las tarifas. En particular, Mauregui manifestó su preocupación ante una eventual modificación del régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que podría tener en las facturas de gas de los hogares de Mar del Plata.

De la movilización participaron organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, jubilados, personas con discapacidad y organismos de derechos humanos, entre otros sectores.

La convocatoria incorporó además problemáticas locales, entre ellas las dificultades para acceder a los alquileres, la situación de las personas que viven en la calle y los reclamos relacionados con los recursos y el personal del sistema sanitario.

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En ese sentido, Mauregui sostuvo que la situación de calle constituye “un problema social producto de la crisis económica” y reclamó mayores recursos y equipos interdisciplinarios para abordar la problemática.

Entre las demandas también aparecieron conflictos de trabajadores, frigoríficos y la Clínica Mar del Plata, además de reclamos de docentes, auxiliares y sectores universitarios.

Finalmente, Mauregui reclamó que las conducciones de los principales sindicatos impulsen un paro nacional contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

La “Marcha de la Bronca” tuvo además una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, donde distintas columnas marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, y concentraciones en otros puntos del país.

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