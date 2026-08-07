Mar del Plata participó de Meet Up Argentina 2026, el principal encuentro nacional de la industria de congresos, convenciones, exposiciones y turismo de reuniones, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La delegación local estuvo encabezada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Mar del Plata Convention and Visitors Bureau.

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Durante las jornadas, ambas instituciones dispusieron de un stand propio desde el cual mantuvieron reuniones de negocios con organizadores internacionales, agencias y referentes del sector corporativo. En ese marco, difundieron la conectividad, la capacidad hotelera, la infraestructura para convenciones y la oferta gastronómica de la ciudad.

La propuesta estuvo orientada a posicionar a Mar del Plata como un destino competitivo para el segmento MICE durante todo el año, con el objetivo de captar nuevos congresos, convenciones, exposiciones y eventos.

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Uno de los momentos destacados de la participación local fue el reconocimiento otorgado al Mar del Plata Convention and Visitors Bureau por sus 30 años de trayectoria como el primer bureau fundado en la República Argentina. La distinción fue recibida por su presidente y socio fundador, Nolberto Pezzati.

“Participar de Meet Up significa generar oportunidades, establecer nuevos vínculos y seguir trabajando para que cada vez más congresos, convenciones y eventos elijan nuestra ciudad. Cada evento que logramos captar se traduce en más visitantes, más trabajo y más movimiento económico”, expresaron el titular del EMTURyC, Diego Juárez, y la directora de Visit Mar del Plata, Valeria Méndez.

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Organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA), Meet Up Argentina 2026 reunió a más de 2000 profesionales, representantes de 13 países y más de 180 expositores, consolidándose como uno de los principales espacios de vinculación comercial para el turismo de reuniones en el país.

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